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сегодня, 13:16 8

Амурский депутат обсудил в Госдуме беспризорных собак

Вячеслав Логинов поднял проблему в профильном комитете

Амурский депутат обсудил в Госдуме беспризорных собак
Фото: amurobl.ru

Депутат Государственной Думы от Амурской области Вячеслав Логинов встретился с первым заместителем комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Речь во время разговора шла о проблеме безнадзорных собак и, в частности, о поправках к федеральному закону «Об ответственном обращении с животными».

В общей сложности по данному закону в Госдуму поступило порядка 37 тысяч предложений от регионов страны, в том числе и от Приамурья. В ближайшее время российские депутаты намерены разработать поправки к закону.

— В первую очередь, речь идёт об ужесточении ответственности для тех, кто нарушает законодательство в сфере обращения с животными. Как для должностных лиц, назначенных в регионах регулировать численность безнадзорных собак, так и для нерадивых владельцев, которые отпускают питомцев на самовыгул и потом их теряют, или даже сознательно избавляются от них, – прокомментировал Вячеслав Логинов.

Планируется дать регионам больше самостоятельности в плане регулирования численности бездомных собак.

— Я считаю, что это будет правильное решение – предоставить регионам больше свободы в вопросах регулирования численности собак на улицах, вплоть до возможности принятия решений о пожизненном содержании животных в приютах. Страна у нас большая, территории разные, и то, что работает в одной, может быть совершенно неприемлемо для другой, – отметил Логинов.

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#животные #закон #российская власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    наконец то проснулся

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Офигеть! Он ещё и, типа, работает!!! О_О

  • Янyа

    Янyа
    2 часа назад

    Заголовок как всегда в АИ - огонь! Собак он обсудил...

  • OT

    OT
    1 час назад

    Всячески выкручиваются лишь-бы жизнь собак была ценнее человека. Человек для едро двух сортов - высший и скотина

  • капрал

    капрал
    1 час назад

    У нас депутат есть??!!

  • капрал

    капрал
    1 час назад

    Ещё и говорящий!

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Обсудил породы, характер питания (в основном урны) и привычки беспризорных собак. В зрелом возрасте маленькие собачки могут грызть вещи от скуки. Это говорит о недостаточном внимании к домашним любимцам.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Проблему наверное озвучил и обсудил. Хорошо не написали,что обсудил с самими собаками.

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