Амурский депутат обсудил в Госдуме беспризорных собак

Депутат Государственной Думы от Амурской области Вячеслав Логинов встретился с первым заместителем комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Речь во время разговора шла о проблеме безнадзорных собак и, в частности, о поправках к федеральному закону «Об ответственном обращении с животными».

В общей сложности по данному закону в Госдуму поступило порядка 37 тысяч предложений от регионов страны, в том числе и от Приамурья. В ближайшее время российские депутаты намерены разработать поправки к закону.

— В первую очередь, речь идёт об ужесточении ответственности для тех, кто нарушает законодательство в сфере обращения с животными. Как для должностных лиц, назначенных в регионах регулировать численность безнадзорных собак, так и для нерадивых владельцев, которые отпускают питомцев на самовыгул и потом их теряют, или даже сознательно избавляются от них, – прокомментировал Вячеслав Логинов.

Планируется дать регионам больше самостоятельности в плане регулирования численности бездомных собак.

— Я считаю, что это будет правильное решение – предоставить регионам больше свободы в вопросах регулирования численности собак на улицах, вплоть до возможности принятия решений о пожизненном содержании животных в приютах. Страна у нас большая, территории разные, и то, что работает в одной, может быть совершенно неприемлемо для другой, – отметил Логинов.