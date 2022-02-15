Амурчанина задержали за кражу денег у пенсионера

Фото: pixabay.com

Сотрудники установили, что в вечернее время пенсионер возвращался домой из магазина. По дороге ему встретился знакомый, проживавший по соседству. Молодой человек начал требовать деньги, а после отказа толкнул мужчину и забрал у него в общей сумме около пяти тысяч рублей.

Установив личность нападавшего, полицейские начали поиски 18-летнего молодого человека. Обнаружить и задержать его удалось в одном из многоквартирных домов села.

Следователем следственного отдела МО МВД России «Михайловский» возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Подозреваемый находится под домашним арестом.