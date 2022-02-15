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15февраля
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сегодня, 14:05 1

Амурчанина задержали за кражу денег у пенсионера

Мужчина отобрал около пяти тысяч рублей

Амурчанина задержали за кражу денег у пенсионера
Фото: pixabay.com

В дежурную часть отдела полиции в селе Константиновка Амурской области обратился амурчанин 1938 года рождения. Пенсионер рассказал сотрудникам полиции, что на него напали на улице и похитили деньги, сообщает управление МВД России по Амурской области.

Сотрудники установили, что в вечернее время пенсионер возвращался домой из магазина. По дороге ему встретился знакомый, проживавший по соседству. Молодой человек начал требовать деньги, а после отказа толкнул мужчину и забрал у него в общей сумме около пяти тысяч рублей.

Установив личность нападавшего, полицейские начали поиски 18-летнего молодого человека. Обнаружить и задержать его удалось в одном из многоквартирных домов села.

Следователем следственного отдела МО МВД России «Михайловский» возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Подозреваемый находится под домашним арестом.

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#криминал #финансы

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Комментарии
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  • fon

    fon
    37 минут назад

    "Нас не надо выставлять дураками – сами прекрасно справляемся" (с)

    Кража это не грабеж.

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