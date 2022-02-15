Амурчанина задержали за кражу денег у пенсионера
Мужчина отобрал около пяти тысяч рублей
В дежурную часть отдела полиции в селе Константиновка Амурской области обратился амурчанин 1938 года рождения. Пенсионер рассказал сотрудникам полиции, что на него напали на улице и похитили деньги, сообщает управление МВД России по Амурской области.
Сотрудники установили, что в вечернее время пенсионер возвращался домой из магазина. По дороге ему встретился знакомый, проживавший по соседству. Молодой человек начал требовать деньги, а после отказа толкнул мужчину и забрал у него в общей сумме около пяти тысяч рублей.
Установив личность нападавшего, полицейские начали поиски 18-летнего молодого человека. Обнаружить и задержать его удалось в одном из многоквартирных домов села.
Следователем следственного отдела МО МВД России «Михайловский» возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Подозреваемый находится под домашним арестом.
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