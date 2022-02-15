В благовещенской модельной библиотеке-обсерватории имени Бориса Машука отметили двойной юбилей

Фото: biblioblag.ru

В Благовещенске отметили 85-летие амурского писателя Бориса Машука и 40-летие библиотеки его имени. В праздничный день в библиотеке работали выставки, а также лаборатории для детей и взрослых. А всем посетителям взрослого и детского абонемента дарили подарки и раздавали конфеты с названиями произведений Бориса Машука.

С поздравлениями в библиотеке выступили депутат Андрей Домашенкин и исполняющая обязанности начальника управления культуры администрации Лидия Амплеенкова. Благодарственные письма вручили Андрею Домашенкину, а также председателю амурского союза писателей Павлу Савинкину и автору Игорю Игнатенко. Благодарности от мэра получили экс-заведующая библиотекой Татьяна Толстых и Марина Шелихан, сообщает сайт Библиотеки Благовещенска. Павел Савинкин и Игорь Игнатенко рассказали про Бориса Машука. Затем голос с экрана озвучил строки автора.

Игорь Игнатенко также подарил библиотеке имени Бориса Машука сборник своих рассказов и стихотворений «Долгие моленья».

— Произведения Бориса Машука актуальны и сейчас. Он любил Амурскую область и писал о ней не как наблюдатель, а как неравнодушный, сопереживающий человек. Надеюсь, что этот наш приятный вечер станет для всех нас стимулом ещё раз взять книгу Бориса Андреевича и погрузиться в простые, но важные смыслы, – сказал Игнатенко.