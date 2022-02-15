Недалеко от Свободного в сумерках на трассе перевернулся лесовоз
Груз разбросало по дороге на неосвещённом участке
В Амурской области на трассе между Свободным и Амурским газоперерабатывающим заводом, в районе поворота на село Усть-Пёра, перевернулся тягач с прицепом, перевозивший лес.
Инстаграмм-паблик notsvb сообщает, что по трассе на участке аварии оказались разбросаны брёвна, водителям необходимо двигаться предельно осторожно.
— Происшествие зарегистрировано вчера около 19:40, в данном ДТП никто не пострадал, – сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Амурской области.
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