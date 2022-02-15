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15февраля
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сегодня, 12:29 1

Недалеко от Свободного в сумерках на трассе перевернулся лесовоз

Груз разбросало по дороге на неосвещённом участке

Недалеко от Свободного в сумерках на трассе перевернулся лесовоз
Фото: скриншот с видео очевидцев

В Амурской области на трассе между Свободным и Амурским газоперерабатывающим заводом, в районе поворота на село Усть-Пёра, перевернулся тягач с прицепом, перевозивший лес.

Инстаграмм-паблик notsvb сообщает, что по трассе на участке аварии оказались разбросаны брёвна, водителям необходимо двигаться предельно осторожно.

— Происшествие зарегистрировано вчера около 19:40, в данном ДТП никто не пострадал, – сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Амурской области.

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#дороги #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • trew

    trew
    3 часа назад

    Прицеп опрокинулся, а тягач стоит на колёсах...

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