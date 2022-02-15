Авраама Руссо задержали в аэропорту Нью-Йорка из-за потери паспорта

Руссо задержали в аэропорту Нью-Йорка из-за потери паспорта гражданина Америки. Артист рассказал, что при вылете предъявлял оба документа на границе. Но в самолёте американский паспорт провалился между креслами. Авраам сразу обратился за помощью к сотрудникам «Аэрофлота», которые и обнаружили пропажу.

По словам Руссо, из-за задержания он потерял два часа, но рад, что паспорт был найден. Ведь иначе у него было бы много проблем. Певец отметил, что завтра едет на УЗИ перед сложной операцией, а потом снова вернётся в Москву.

Проблемы со здоровьем у артиста начались после покушения на его жизнь много лет назад. Недавно Авраам перенёс операцию на бедре, которая длилась более двух часов.

Несмотря ни на что, Руссо продолжает работать и радовать поклонников своими песнями. Недавно певец сменил имидж и сейчас готовится к премьере своего трека в стиле поп-рок.

По словам артиста, он получает удовольствие от нового этапа в жизни, от нового образа и нового себя. В шоу «Суперстар! Возвращение» Авраам в качестве эксперимента примерил на себя образ рокера, а сейчас задумал смену стиля во всём.