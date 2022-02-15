Авраама Руссо задержали в аэропорту Нью-Йорка из-за потери паспорта
Руссо готовится в США к плановой операции на ноге
Аврааму Руссо скоро предстоит очередная операция на ноге. Для этого певец вылетел в США, где будет проходить лечение. Однако в американском аэропорту артиста задержали из-за потери паспорта, пишет «СтарХит».
Руссо задержали в аэропорту Нью-Йорка из-за потери паспорта гражданина Америки. Артист рассказал, что при вылете предъявлял оба документа на границе. Но в самолёте американский паспорт провалился между креслами. Авраам сразу обратился за помощью к сотрудникам «Аэрофлота», которые и обнаружили пропажу.
По словам Руссо, из-за задержания он потерял два часа, но рад, что паспорт был найден. Ведь иначе у него было бы много проблем. Певец отметил, что завтра едет на УЗИ перед сложной операцией, а потом снова вернётся в Москву.
Проблемы со здоровьем у артиста начались после покушения на его жизнь много лет назад. Недавно Авраам перенёс операцию на бедре, которая длилась более двух часов.
Несмотря ни на что, Руссо продолжает работать и радовать поклонников своими песнями. Недавно певец сменил имидж и сейчас готовится к премьере своего трека в стиле поп-рок.
По словам артиста, он получает удовольствие от нового этапа в жизни, от нового образа и нового себя. В шоу «Суперстар! Возвращение» Авраам в качестве эксперимента примерил на себя образ рокера, а сейчас задумал смену стиля во всём.
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