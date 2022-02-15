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15февраля
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сегодня, 11:26 1

Амурчанин обвиняется в причинении смерти 10-месячному ребёнку по неосторожности

Ребёнок захлебнулся в ванной

Амурчанин обвиняется в причинении смерти 10-месячному ребёнку по неосторожности
Фото: pixabay.com

18-летний житель Прогресса предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности 10-месячному ребёнку, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

В ноябре прошлого года молодой человек присматривал за двумя маленькими сыновьями своей сожительницы, пока она была на работе. Старшему ребёнку – три года. Вечером он решил их искупать. Как уточняется в сообщении прокуратуры Амурской области, парень вышел из ванны на кухню и оставил детей одних. В то время в гостях был друг обвиняемого, он решил проверить детей и увидел, что младший из них не подаёт признаков жизни. Амурчане вызвали скорую помощь и пытались привести малыша в чувство, но ребёнка спасти не удалось.

Расследование окончено, дело будет рассматривать Райчихинский городской суд.

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#дети #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    ещё пару сделает

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