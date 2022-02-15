Олимпиада-2022: у России – «серебро» в танцах на льду

14 февраля на Олимпийских играх в Пекине российской сборной удалось завоевать одну серебряную медаль. Второе место в танцах на льду заняли наши фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Первое место в этой дисциплине досталось французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. А «бронза» – американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

В этот же день проводились состязания по бобслею в категории «монобоб», фристайлу в дисциплине «акробатика» и прыжки с трамплина среди спортсменов-мужчин. В этих состязаниях россиянам не удалось выбиться в лидеры.

Между тем, продолжается допинговый скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Спортивный арбитражный суд разрешил ей дальнейшее участие в Олимпиаде, однако Международный олимпийский комитет отказался вручать награды всем победителям командного турнира по фигурному катанию. Как заявили в МОК, не будет и церемонии вручения медалей и в случае победы Валиевой в личном первенстве. Награды обещают выдать только после разрешения судебного спора по допингу российской спортсменки.

В итоге, на утро 15 февраля, Россия занимает 8 место в медальном зачёте. У нашей сборной четыре золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград.