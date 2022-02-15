Благовещенский водитель устроил «догонялки» с полицейскими

Обновлено: 15:34



В центре Благовещенска сегодня, 15 февраля, произошла погоня с участием нескольких экипажей ДПС. Водитель белого универсала Toyota Corolla отказался реагировать на законное требование остановиться.

Автомобиль нарушителя полицейские преследовали от центра, его удалось заблокировать и остановить в районе пересечения улиц 50-летия Октября и Тенистой.

— 15 февраля около девяти утра на специализированном посту ДПС ГИБДД водитель универсала Toyota Corolla Sprinter, проигнорировал требование полицейского об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Благовещенска. Водителю автомобиля Toyota неоднократно указывалось на необходимость остановить машину, что было проигнорировано. Водитель автомобиля, двигаясь на высокой скорости, неоднократно проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, выезжал на встречную полосу движения, угрожая жизни и здоровью участников движения. На улице 50-летия Октября автомобиль был остановлен. Водитель 1999 года рождения оказал сопротивление полицейским, в соответствии с «Законом о полиции» в отношении него были применены физическая сила и спецсредства. В отношении водителя составлены административные материалы, транспортное средство помещено на охраняемую стоянку, – сообщили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.