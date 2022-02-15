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15февраля
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сегодня, 10:53 1

В Зее в спортивной школе обвалился потолок

В скором времени будет объявлен аукцион на проведение ремонта в здании

В Зее в спортивной школе обвалился потолок
Фото: www.instagram.com/zvportal/

Директор центра по обслуживанию муниципальных образовательных организаций города Светлана Матвеева рассказала, что помещение со снарядами было закрыто еще в ноябре прошлого года. Вопрос о ремонте крыши находился на контроле отдела образования, сообщают «Зейские вести сегодня».

На февральском заседании Зейского горсовета депутатами было принято решение о выделении средств на реконструкцию крыши. В ближайшее время объявят аукцион на проведение ремонтных работ в здании.

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#дети #Зея

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Комментарии
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  • капрал

    капрал
    4 часа назад

    "Стабильность" отклеилась...

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