В Зее в спортивной школе обвалился потолок
В скором времени будет объявлен аукцион на проведение ремонта в здании
Директор центра по обслуживанию муниципальных образовательных организаций города Светлана Матвеева рассказала, что помещение со снарядами было закрыто еще в ноябре прошлого года. Вопрос о ремонте крыши находился на контроле отдела образования, сообщают «Зейские вести сегодня».
На февральском заседании Зейского горсовета депутатами было принято решение о выделении средств на реконструкцию крыши. В ближайшее время объявят аукцион на проведение ремонтных работ в здании.
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