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15февраля
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сегодня, 10:38 8

В Амурской области на трассе нашли невменяемого человека

Мужчина был без одежды, на помощь реагировал неадекватно

В Амурской области на трассе нашли невменяемого человека
Фото: kriminal.blg

Обновлено: 10:57

В Тамбовском районе на трассе, не доезжая до Толстовки, водители проезжающих автомобилей обнаружили полностью раздетого гражданина, который находился в неадекватном состоянии. По всей видимости, мужчина был под действием каких-то веществ.

Судя по видео, которое оказалось в распоряжении редакции, голый мужчина сидел прямо в снегу. Прибывший наряд ДПС попытался оказать ему помощь, которую мужчина проигнорировал. Позднее недалеко нашли его одежду.

Полицейским понадобилось время, чтобы утихомирить мужчину, который отказывался покидать заснеженную обочину трассы.

— В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Тамбовскому району поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что на дороге между сёлами Толстовка и Орлецкое увидел неизвестного гражданина без одежды. Сотрудники ДПС ГИБДД, прибывшие на указанное в сообщении место, обнаружили молодого человека, который вел себя неадекватно. Полицейские доставили гражданина 1999 года рождения в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства и причины произошедшего, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Амурской области.

Просмотров всего: 2022

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    5 часов назад

    Пересолил чувак.

  • Serega

    Serega
    5 часов назад

    наркот наркотский

  • DimonS

    DimonS
    5 часов назад

    Со вчерашнего дня куча видео с ним по мессенджерам гуляет.

  • капрал

    капрал
    4 часа назад

    Весна просто приближается... Недостаток витаминов))

  • сергий караим

    сергий караим
    1 час назад

    Ввести смертную казнь за торговлю наркотиками

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Человек когда замерзает уже насмерть, то на него наоборот жар накатывает и он раздевается в помутнении сознания, помню судмедэксперт рассказывал.

  • Правильный умник

    Правильный умник
    1 час назад

    третья ревакцинация в действии....

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    16 минут назад

    "третья ревакцинация в действии...."

    Ещё пять и ИВЛ бесплатно! )

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