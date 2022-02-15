В Амурской области на трассе нашли невменяемого человека

Фото: kriminal.blg

Обновлено: 10:57



В Тамбовском районе на трассе, не доезжая до Толстовки, водители проезжающих автомобилей обнаружили полностью раздетого гражданина, который находился в неадекватном состоянии. По всей видимости, мужчина был под действием каких-то веществ.

Судя по видео, которое оказалось в распоряжении редакции, голый мужчина сидел прямо в снегу. Прибывший наряд ДПС попытался оказать ему помощь, которую мужчина проигнорировал. Позднее недалеко нашли его одежду.

Полицейским понадобилось время, чтобы утихомирить мужчину, который отказывался покидать заснеженную обочину трассы.

— В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Тамбовскому району поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что на дороге между сёлами Толстовка и Орлецкое увидел неизвестного гражданина без одежды. Сотрудники ДПС ГИБДД, прибывшие на указанное в сообщении место, обнаружили молодого человека, который вел себя неадекватно. Полицейские доставили гражданина 1999 года рождения в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства и причины произошедшего, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Амурской области.