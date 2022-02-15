Актёр Валерий Николаев заявил, что его облили кипятком в отделе полиции

Николаев пожаловался, что получил ожоги лица, груди и рук. По его словам, у него поражено около 40 % поверхности тела. Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, актёр написал заявление на обидчика, 27-летнего гражданина Таджикистана.

Однако позже Николаев начал неадекватно себя вести и пугать своим поведением других задержанных. Врачи, которые приехали для оказания помощи артисту, вызвали бригаду психиатрической помощи. После этого актёра госпитализировали в психиатрическую больницу.

Как пишут «Известия», медики диагностировали у Николаева биполярное расстройство. При этом повреждений и ожогов на теле артиста не обнаружили.

Валерий Николаев учился при художественном театре имени Чехова на курсе у Олега Табакова, а также в актёрских школах в США и Великобритании. Артист много снимается в кино и играет в театре. Николаев получил известность после сериала «День рождения Буржуя» (16+).