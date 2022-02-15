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Завершился приём заявок на первый дальневосточный фестиваль «Территория детства»

Заявки на участие подали 23 театра из 13 дальневосточных городов

Завершился приём заявок на первый дальневосточный фестиваль «Территория детства»
Фото: pixabay.com

15 февраля, во вторник, завершился приём заявок на участие в первом дальневосточном фестивале для детей и о детях «Территория детства». 15 марта экспертная комиссия назовет 16 театров, которые пригласят на фестиваль.

Заявки на участие в фестивале «Территория детства» отправили 23 театра из 13 дальневосточных городов: Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Якутска, Магадана, Владивостока, Уссурийска, Находки, Читы, Улан-Удэ, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Тынды, Благовещенска.

Фестиваль «Территория детства» – это первый и единственный дальневосточный театральный фестиваль для детей и о детях. Он пройдёт 8-15 июня 2022 года. В Амурской столице покажут лучшие детские дальневосточные спектакли. Фестиваль финансируется президентским фондом культурных инициатив.

Приём заявок в творческие мастерские для детей и подростков 10-16 лет по результатам голосования продлён до 1 марта 2022 года.

Все подробности об участии и поступлении в мастерскую драматургии и единую мастерскую, можно узнать на официальном сайте www.territoria-detstva-fest.ru и в аккаунте проекта @territoria_detstva_fest.

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#дети #конкурсы

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