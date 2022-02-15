В Благовещенске впервые пройдёт фестиваль цветов

В областном центре стартовал приём заявок на участие в фестивале цветов. В украшении Благовещенска к лету смогут принять участие все желающие.

— В условиях пандемии фестиваль станет прекрасной альтернативой привычным мероприятиям и создаст праздничную атмосферу. Благодаря вашему вкладу, уверен, он пройдет на самом высоком уровне. Вместе мы сможем показать, что благовещенцы любят свой город, бережно к нему относятся. Фантазия участников не ограничена: на конкурс можно представить клумбы, цветники, вазоны, цветочные композиции, арт-объекты любой тематики. Фестиваль продолжится до осени, чтобы все желающие смогли принять участие. Благовещенск зацветёт уже ко дню города, и мы продолжим украшать его весь летний период. Реализовать свою задумку можно будет до августа этого года включительно, – сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

По итогам фестиваля определят самых творческих участников. Обещают и серьёзные призы: премии в размере от 10 до 80 тысяч рублей, а также Гран-при.

Заявку на участие в фестивале цветов нужно подать до 22 марта. Свои проекты благовещенцы смогут реализовать как на общественных территориях до 2 июня, так и во дворах домов и на территориях организаций – до 21 августа.

— В каждой подноминации выберут троих победителей. Из 18 лучших в номинациях «Профессионал» и «Любители» определят по одному победителю из каждой номинации. Их наградят Гран-при, для «профессионалов» она составляет 320 тысяч рублей, для «любителей» – 100 тысяч, – уточняют в пресс-службе мэрии.

Справка АИ

Куда подать заявку на участие

номинация «Профессионалы» с подноминациями: «Модульные цветники», «Цветники (цветочные композиции, арт-объекты) или клумбы» на общественных территориях – управление ЖКХ: Б. Хмельницкого, 8, телефоны: 66-18-84;

номинация «Любители» с подноминациями: «Модульные цветники» и «Цветники (цветочные композиции)» на общественных территориях – управление культуры: Ленина, 108/2, телефоны: 237-569, 237-568;

номинация «Любители» с подноминацией «Цветники (цветочные композиции)» на территориях многоквартирных домов – территориальное управление: Пионерская, 31, телефоны: 233-790;

номинация «Любители» с подноминацией «Цветники (цветочные композиции) или клумбы» на территориях организаций (учреждений) города – управление по развитию потребительского рынка и услуг: Ленина, 108/2, телефоны: 233-929, 233-925, 233-926.

Заявку можно подать с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед 13:00–14:00).