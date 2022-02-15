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15февраля
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сегодня, 10:09 1

В Благовещенске заменили около 900 старых фонарей

Уличные светильники меняют на энергосберегающие

В Благовещенске заменили около 900 старых фонарей
Фото: admblag.ru

В областном центре продолжается процесс замены старых уличных фонарей. Только с начала этого года на двух десятках участков улиц установили около 900 новых светодиодных светильников, сообщает пресс-служба мэрии.

Светлее стало, в частности, в отдалённых районах города: на КПП, Тайване, в микрорайоне. До конца года заменить светильники на более яркие и экономичные планируется ещё почти на 60 участках улиц.

— Проведён монтаж нового оборудования – светодиодных светильников, которые дают в первую очередь более широкий спектр светового потока, за счёт чего дорожное полотно лучше освещено. Кроме того, новые прожекторы позволяют экономить электроэнергию до 60 %, – рассказал представитель компании «Светосервис ДВ» в Благовещенске Дмитрий Горбунов.

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#ЖКХ #мэрия

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Комментарии
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  • Казак

    Казак
    4 часа назад

    Светлее стало, чем при старых фонарях. Спасибо. Видимость на дорогах стало лучше, а когда въезжаешь на участок со старым освещением, проверяешь фары на автомобиле, включены они или нет, особенно когда у тебя обычные (разрешенные) галогенки стоят. Только вот надежность этих светодиодов, не очень хорошая. Заметил, как на у некоторых фонарей, которые давно заменены, один или два светодиода не светятся или моргают, вот и переживаю, чтоб освещение дорог у нас в светомузыку не превратилась, без должного контроля.

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