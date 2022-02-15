В Благовещенске заменили около 900 старых фонарей

В областном центре продолжается процесс замены старых уличных фонарей. Только с начала этого года на двух десятках участков улиц установили около 900 новых светодиодных светильников, сообщает пресс-служба мэрии.

Светлее стало, в частности, в отдалённых районах города: на КПП, Тайване, в микрорайоне. До конца года заменить светильники на более яркие и экономичные планируется ещё почти на 60 участках улиц.

— Проведён монтаж нового оборудования – светодиодных светильников, которые дают в первую очередь более широкий спектр светового потока, за счёт чего дорожное полотно лучше освещено. Кроме того, новые прожекторы позволяют экономить электроэнергию до 60 %, – рассказал представитель компании «Светосервис ДВ» в Благовещенске Дмитрий Горбунов.