Благовещенский проект по фигурному катанию вошёл в число лучших практик России

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Проект из Благовещенска «Шаг за шагом в мир фигурного катания» вошёл в число лучших практик в федеральном конкурсе «Ты в игре». Он проводится в рамках нацпрограммы «Спорт – норма жизни».

Всего на федеральный конкурс «Ты в игре» пришло больше 4 000 заявок со всей России, среди них отобрали 250 инициатив, куда вошёл и проект благовещенских активистов. После этого стартовало народное голосование.

Проект «Шаг за шагом в мир фигурного катания» призван дать детям-инвалидам с ментальными нарушениями возможность попробовать свои силы в этом виде спорта и развить элементарные навыки катания. Проект также помогает развить концентрацию внимания, снизить тревожность и гиперчувствительность к звукам, получить новый опыт взаимодействия со сверстниками в теплой, дружеской обстановке. Такая программа действует в Благовещенске с 2020 года. Сейчас на занятия ходят ребята с расстройствами аутистического спектра, с синдромом Дауна, нарушениями интеллектуального развития.

— На Дальнем Востоке мы первые, кто развивает это направление. Одно дело – просто кататься на коньках, другое – заниматься фигурным катанием, где есть технически сложные элементы. Наши ребята учатся правильно держать ногу, делать толчки, осваивают ход езды задом, простые элементы: саночки, фонарики, ёлочку. Конечно, для ребят с ментальными нарушениями это сложная работа: тому, чему нормотипичный ребенок выучится за несколько занятий, такие дети будут учить в разы дольше. Порой им сложно воспринять вещи, которые им объясняют, к тому же у них разный мышечный тонус, нарушена координация, это проявляется при выполнении сложных элементов. Всё необходимо учитывать на тренировках, – рассказывает руководитель центра социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей «Открытый мир» Оксана Егорова.

По словам руководителя центра, в случае победы организаторы смогут на социальной основе набрать новых детей до 14 лет, чтобы ставить их на коньки.

— Сейчас тренировки проходят в СК «Юность», эту площадку нам предоставило управление по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Благовещенска бесплатно. Большое спасибо им за поддержку, – подчеркнула Оксана Егорова.

Народное голосование за лучший проект уже стартовало. Амурчане могут присоединиться и проголосовать за благовещенский проект «Шаг за шагом в мир фигурного катания», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.