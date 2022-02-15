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15февраля
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сегодня, 09:10 0

В Амурском краеведческом музее пройдёт выставка «Сотканная история»

В экспозиции представлены ковры, сюжеты которых отражают историю страны и региона

В Амурском краеведческом музее пройдёт выставка «Сотканная история»
Фото: Амурский Краеведческий музей

18 февраля Амурский краеведческий музей открывает новую выставку ковров. В основе новой выставки краеведческого музея более 30 полотен, произведенных в период между 1930 и 2000 годами на объединении народных художественных промыслов «Амурские узоры».

В экспозиции представлен ковёр с ростовым портретом Ленина, который был изготовлен в 1982 году к открытию ВДНХ. Также здесь можно увидеть полотна с изображением Зейской ГЭС и ряд других тканых изделий, отражающих исторические события.

Помимо этого, на выставке представлены ковры коренных народов Приамурья: нанайцев и эвенков, в частности полотна с аппликацией из кусочков ткани различных цветов и традиционные эвенкийские «кумаланы» из оленьего меха с орнаментом на тканевой основе. Все экспонаты снабжаются поясняющей информацией, сообщает амурский краеведческий музей.

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#история #культура

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