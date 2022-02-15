Уровень готовности амурских школ оценивают для международного исследования

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Специалисты амурского министерства образования и науки совместно с представителями областного института развития образования помогают школам подготовиться к международному исследованию качества образования PISA-2022.

В 2022 году тестирование коснётся Алексеевской гимназии города Благовещенска, школы посёлка Трудовой Октябрьского района, школы № 192 города Свободный, школы № 4 посёлка городского типа Прогресс и школы села Малиновка Бурейского района. С 11 по 17 февраля все эти учреждения проходят стартовую диагностику по функциональной грамотности.

— Функциональная грамотность включает в себя пять направлений: математическую, читательскую, естественно-научную, финансовую грамотности и креативное мышление. В рамках проведения стартовой диагностики ученики в возрасте от 15 лет трёх месяцев до 16 лет двух месяцев решают варианты работ, которые наиболее полно отражают требования исследования PISA-2022. На основе полученных результатов будут приняты соответствующие меры по корректировке работы педагогов, – прокомментировала заместитель министра образования и науки Амурской области Элина Поцелуева.

По итогам международного исследования качества образования PISA, которое запланировано на апрель, каждому региону-участнику будут предоставлены результаты анализа полученных данных и рекомендации для улучшения качества образования. Индивидуальные рекомендации получат и участвовавшие в исследовании школы, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Справка АИ

Одной из основных целей национального проекта «Образование» является вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования к 2024 году. Определяться положение России по качеству образования относительно других стран будет на основе результатов международных исследований PISA, PIRLS и TIMSS. Чтобы получать данные о состоянии системы образования России и видеть динамику, ежегодно планируется проводить оценку качества образования в российских школах по стандартам исследования PISA.