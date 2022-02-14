В Амурской области выявлено 1 304 новых случаев коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает о выявлении 1 304 новых случаев коронавирусной инфекции в регионе в течение последних суток.

— Из них не привиты против COVID-19 1 013 человек. Темп прироста за последние сутки – 1,9 %. У 1 296 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (99 %), у 8 – в виде пневмонии (1 %), – уточняют в ведомстве.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за те же сутки выздоровели 54 пациента, умерли – двое.

С момента начала пандемии в Приамурье выявили 70 233 случая коронавирусной инфекции, из которых 59 095 закончились выздоровлением, 705 – смертью пациентов.