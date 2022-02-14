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сегодня, 18:29 0

Бывшая начальница одного из амурских отделений соцзащиты присваивала деньги на пандусы для колясочников

Женщина похитила почти два миллиона рублей

Бывшая начальница одного из амурских отделений соцзащиты присваивала деньги на пандусы для колясочников
Фото: pixabay.com

Прокуратурой Мазановского района утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя управления социальной защиты населения по Мазановскому району. Женщину обвиняют в совершении двух преступлений.

По версии следствия, обвиняемая в 2016 и 2017 годах, находясь в должности начальника территориального управления социальной защиты населения, решила похитить бюджетные средства, выделенные на обеспечение жизнедеятельности инвалидов.

Чиновница, без необходимых заявлений со стороны инвалидов-колясочников, проживающих на территории района и имеющих право на социальную выплату на пристройку пандуса, оформляла заявки о выделении бюджетных средств на эти цели.

После перечисления денежных средств обвиняемая договаривалась с предпринимателем и изготавливала вместе с ним подложные документы о якобы выполненных работах по обустройству пандусов. Денежные средства поступали на расчетный счет предпринимателя, а в последующем были разделены между участниками преступления. Действуя таким образом, злоумышленники похитили более 1,7 миллиона рублей.

Преступление выявлено управлением ФСБ России по Амурской области, расследование проведено следственным управлением Следственного комитета России по Амурской области. Уголовное дело по существу рассмотрит Мазановский районный суд.

В отношении предпринимателя-сообщника уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #происшествия

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