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14февраля
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сегодня, 18:47 2

В Амурской области создадут современные объекты дорожного сервиса для удобства путешественников

Василий Орлов поручил специалистам организовать такую работу

В Амурской области создадут современные объекты дорожного сервиса для удобства путешественников
Фото: amurpress.ru

В правительстве Амурской области обсудили способы создания комфортных условий для путешествий по региону. Одним из таких является модернизация объектов дорожного сервиса.

— В Амурской области функционирует большое количество уникальных объектов, которых нет в других регионах. Однако качество и плотность туристической инфраструктуры вдоль дорог, соединяющих эти локации, оставляет желать лучшего. В связи с этим необходимо организовать системную работу по созданию в Приамурье современных объектов дорожного сервиса. Новые или модернизированные АЗС, станции техобслуживания, гостиницы, кафе и торговые площади с единым узнаваемым внешним обликом будут востребованы не только у путешественников, но и большого числа людей рабочих профессий – водителей автобусов, грузовиков, спецтехники и так далее. Стимулировать появление комфортной инфраструктуры нужно через создание максимально комфортных условий для заинтересованных предпринимателей и выработку комплекса мер поддержки. Утвердить его необходимо к июню текущего года, – сказал Василий Орлов.

На первых этапах реализации программы инвесторам предлагают рассмотреть семь площадок, расположенных на участках федеральной трассы «Амур» в Бурейском и Ромненском муниципальном округе, а также в Сковородинском, Шимановском, Серышевском, Архаринском и Свободненском районах. В случае заинтересованности предпринимателей дополнительно будет проанализирована возможность размещения таких объектов вблизи дорог регионального значения.

— Наиболее затратными аспектами бизнес посчитал технологическое подключение к коммунальной инфраструктуре, а также непосредственно строительство и модернизацию объектов. Частично компенсировать эти расходы предлагаем через субсидии из областного бюджета. Кроме этого, проработаны варианты предоставления земельных участков, а также целый комплекс налоговых льгот. Среди них – пониженные ставки по земельному налогу и упрощенной системе налогообложения, которой пользуются большая часть предпринимателей в данной сфере, – рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва.

По новым объектам дорожного сервиса будут разработаны решения с использованием региональной символики и единого дизайн-проекта, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

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#губернатор #дороги #строительство #экономика

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Нужное дело. Давно пора было помогать предпринимателям в этой сфере.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    46 минут назад

    Что Василий хотел этим сказать? Все ли он этим сказал?

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