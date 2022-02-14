Житель Благовещенска задержан за кражу денег у таксиста

Фото: pixabay.com

В дежурную часть отдела полиции Благовещенска обратился водитель такси. Он сообщил, что после заказа из его машины пропал кошелёк с денежными средствами в размере более 20 тысяч рублей, сообщает управление МВД России по Амурской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники опросили жильцов дома, где высадили пассажира. В одной из квартир оперативники установили человека, который, возможно, мог украсть кошелек с деньгами. Задержанного доставили в дежурную часть, где он признался в содеянном, а также признался, что кошелек он выбросил, а деньги потратил.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.