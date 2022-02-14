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14февраля
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сегодня, 18:03 0

Житель Благовещенска задержан за кражу денег у таксиста

Кошелёк пропал из автомобиля

Житель Благовещенска задержан за кражу денег у таксиста
Фото: pixabay.com

В дежурную часть отдела полиции Благовещенска обратился водитель такси. Он сообщил, что после заказа из его машины пропал кошелёк с денежными средствами в размере более 20 тысяч рублей, сообщает управление МВД России по Амурской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники опросили жильцов дома, где высадили пассажира. В одной из квартир оперативники установили человека, который, возможно, мог украсть кошелек с деньгами. Задержанного доставили в дежурную часть, где он признался в содеянном, а также признался, что кошелек он выбросил, а деньги потратил.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#происшествия #финансы

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