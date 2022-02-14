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сегодня, 19:21 0

Бывший начальник ГИБДД по Приморскому краю подозревается в получении взятки

В отношении Олега Зубакина возбудили уголовное дело

Бывший начальник ГИБДД по Приморскому краю подозревается в получении взятки
Фото: riafan.ru

Экс-глава ГИБДД по Приморскому краю Олег Зубакин фигурирует в уголовном деле по статье о получении взятки. По данным местных СМИ, у Зубакина прошли обыски.

Официальный комментарий от Следственного комитета РФ пока не поступал. Сотрудники правоохранительных органов сообщили лишь о том, что по Зубакину мерой процессуального принуждения выбрано обязательство о явке, сообщает РИА ФАН.

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