Бывший начальник ГИБДД по Приморскому краю подозревается в получении взятки

Фото: riafan.ru

Экс-глава ГИБДД по Приморскому краю Олег Зубакин фигурирует в уголовном деле по статье о получении взятки. По данным местных СМИ, у Зубакина прошли обыски.

Официальный комментарий от Следственного комитета РФ пока не поступал. Сотрудники правоохранительных органов сообщили лишь о том, что по Зубакину мерой процессуального принуждения выбрано обязательство о явке, сообщает РИА ФАН.

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#происшествия

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Виктория Большакова