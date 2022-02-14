14 февраля ЗАГСы Амурской области зарегистрировали десять пар

Фото: www.instagram.com/zagsamur/

В понедельник, 14 февраля, во всем мире отмечают День всех влюбленных. Именно этот день выбрали десять амурских пар для заключения брака, сообщает управление ЗАГС Амурской области.

Несмотря на то, что 14 февраля – это понедельник, в ЗАГСах области прошли регистрации брака: по три в Благовещенске, Свободном и Белогорске и одна в Циолковском.

Единственной парой, которая решила зарегистрировать отношения в Циолковском, стали Никита и Елена.

А два дня назад, в красивую дату 12.02.2022, в ЗАГСах Амурской области зарегистрировали брак 40 пар, причём половина из них – в областном центре.