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14февраля
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сегодня, 17:25 4

Житель Шимановска убил обидчика кувалдой

Ему предъявлено обвинение

Житель Шимановска убил обидчика кувалдой
Фото: СК РФ

Следственным отделом СК по Шимановскому району предъявлено обвинение в умышленном убийстве 57-летнему жителю района.

Из материалов дела известно, что в котельной одного из кафе, расположенного на трассе возле села Базисное, произошла ссора между подследственным и работником пилорамы. Спустя некоторое время мужчина взял из котельной кувалду, пришёл в подсобное помещение и нанёс ему несколько ударов по голове, от которых тот скончался.

Подследственный был задержан в тот же день, на допросе он признал вину, подробно рассказал всю последовательность действий. Ранее этот гражданин был неоднократно судим за хищения имущества, в настоящее время заключён под стражу, сообщает управление Следственного комитета по Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    молоточком настучал

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Каждый сам кузнец своего счастья.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    новое направление силовых единоборств?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    55 минут назад

    Шёл я мимо пилорам,дальше шёл я пополам...

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