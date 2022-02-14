Житель Шимановска убил обидчика кувалдой

Следственным отделом СК по Шимановскому району предъявлено обвинение в умышленном убийстве 57-летнему жителю района.

Из материалов дела известно, что в котельной одного из кафе, расположенного на трассе возле села Базисное, произошла ссора между подследственным и работником пилорамы. Спустя некоторое время мужчина взял из котельной кувалду, пришёл в подсобное помещение и нанёс ему несколько ударов по голове, от которых тот скончался.

Подследственный был задержан в тот же день, на допросе он признал вину, подробно рассказал всю последовательность действий. Ранее этот гражданин был неоднократно судим за хищения имущества, в настоящее время заключён под стражу, сообщает управление Следственного комитета по Амурской области.