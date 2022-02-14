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сегодня, 16:02 3

Сергей Глушко резко высказался о невесте 19-летнего сына

Глушко и Королёва недовольны выбором сына Архипа

Сергей Глушко резко высказался о невесте 19-летнего сына
Фото: vseprozvezd.ru

Сергей Глушко и Наташа Королёва не одобряют выбор своего 19-летнего сына. Родители считают, что избранница Архипа «не первая и не последняя», пишет «СтарХит».

Подруга 19-летнего сына Наташи Королёвой и Сергея Глушко раньше зарабатывала стриптизом. Однако Архипа это совсем не смущает, и он даже сделал ей предложение.

Королёва подтвердила, что сын и Мелисса обручены, но не уверена в прочности их отношений. По словам 48-летней певицы, это просто очередная девушка Архипа, которых было много.

Сергей Глушко придерживается такого же мнения. На выставке его картин корреспонденты программы «Ты не поверишь!» спросили 51-летнего артиста, собирается ли он рисовать Мелиссу. На что супруг Королёвой резко ответил, что написал картины членов своей семьи, а возлюбленная у сына «не первая и не последняя».

На той же выставке Наташа Королёва вспомнила, что и Глушко не сразу приняли в её семье. Мама артистки долгое время не любила избранника дочери. По словам Королёвой, Людмила Порывай поначалу считала, что была понижена в статусе, став после тёщи знаменитого композитора тёщей стриптизёра.

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#дети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    7 часов назад

    Это что-за бабушка на фото?

  • OT

    OT
    6 часов назад

    Да плевать на этих гламурных известностей. К ним всегд тянутся хамовитые и проститутные. Скромная девочка не привлекает к себе внимание и хамовитые бесстыдницы застилают глаза страстным мордам холеных юнцов.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    48 минут назад

    А СерОжа забыл, как светил своими причиндалами в одном из ночников Благи? А вдруг это у них семейное, династия, так сказать.

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