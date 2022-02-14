Сергей Глушко резко высказался о невесте 19-летнего сына

Подруга 19-летнего сына Наташи Королёвой и Сергея Глушко раньше зарабатывала стриптизом. Однако Архипа это совсем не смущает, и он даже сделал ей предложение.

Королёва подтвердила, что сын и Мелисса обручены, но не уверена в прочности их отношений. По словам 48-летней певицы, это просто очередная девушка Архипа, которых было много.

Сергей Глушко придерживается такого же мнения. На выставке его картин корреспонденты программы «Ты не поверишь!» спросили 51-летнего артиста, собирается ли он рисовать Мелиссу. На что супруг Королёвой резко ответил, что написал картины членов своей семьи, а возлюбленная у сына «не первая и не последняя».

На той же выставке Наташа Королёва вспомнила, что и Глушко не сразу приняли в её семье. Мама артистки долгое время не любила избранника дочери. По словам Королёвой, Людмила Порывай поначалу считала, что была понижена в статусе, став после тёщи знаменитого композитора тёщей стриптизёра.