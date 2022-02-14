Камиле Валиевой разрешили дальнейшее участие в Олимпиаде

— Неучастие спортсменки в Олимпийских играх в этих обстоятельствах нанесло бы ей непоправимый ущерб. На основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов CAS решил, что временное отстранение спортсменки не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств. Спортсменка является «защищённым лицом» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, – заявили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда.

Валиевой предстоит выступить в короткой программе фигурного катания 15 февраля и в произвольной – 17 февраля.

При этом вопрос о выдаче российской сборной завоеванного не без помощи Камилы Валиевой золота в командном турнире пока не решён судом.