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Камиле Валиевой разрешили дальнейшее участие в Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд поставил точку в деле о её допинге

Камиле Валиевой разрешили дальнейшее участие в Олимпиаде
Фото: Спорт-Экспресс

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил российской фигуристке Камиле Валиевой принять участие в личном первенстве Олимпиады в Пекине. CAS отклонил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев, требовавших снять Валиеву с соревнований за обнаруженный в её крови ещё в декабре прошлого года допинг.

— Неучастие спортсменки в Олимпийских играх в этих обстоятельствах нанесло бы ей непоправимый ущерб. На основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов CAS решил, что временное отстранение спортсменки не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств. Спортсменка является «защищённым лицом» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, – заявили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда.

Валиевой предстоит выступить в короткой программе фигурного катания 15 февраля и в произвольной – 17 февраля.

При этом вопрос о выдаче российской сборной завоеванного не без помощи Камилы Валиевой золота в командном турнире пока не решён судом.

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