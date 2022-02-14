Трое амурчан попали под суд за незаконный сбыт наркотиков

Фото: pixabay.com

В Амурской области прошли три судебных дела за незаконный сбыт наркотических веществ. Уголовные дела завели за сбыт в значительном размере, за хранение наркотических средств, за приобретение и хранение без цели сбыта, а также за изготовление наркотических средств, сообщает прокуратура Амурской области.

Шимановский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю Шимановска за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, в крупном размере, а также хранение наркотических средств. Установлено, что осужденный продал своим знакомым масло каннабиса в крупном размере.

Также установлено, что мужчина хранил при себе в значительном размере наркотическое средство. В суде подсудимый вину не признал. Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 13 лет и 6 месяцев в колонии особого режима.

В Завитинском районе также осудили 30-летнего мужчину за приобретение и хранение без цели сбыта каннабиса. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел обстоятельства уголовного дела и наличие непогашенной судимости и назначил обвиняемому 3 года и 9 месяцев в колонии строгого режима.

Свободненский суд осудил 31-летнюю жительницу ЗАТО Циолковский. Её признали виновной в изготовлении и хранении наркотических средств в крупном размере. Суд учел обстоятельства дела и признал женщину виновной в совершении преступления.