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14февраля
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сегодня, 19:58 1

Трое амурчан попали под суд за незаконный сбыт наркотиков

Двух мужчин и женщину осудили за хранение каннабиса

Трое амурчан попали под суд за незаконный сбыт наркотиков
Фото: pixabay.com

В Амурской области прошли три судебных дела за незаконный сбыт наркотических веществ. Уголовные дела завели за сбыт в значительном размере, за хранение наркотических средств, за приобретение и хранение без цели сбыта, а также за изготовление наркотических средств, сообщает прокуратура Амурской области.

Шимановский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю Шимановска за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, в крупном размере, а также хранение наркотических средств. Установлено, что осужденный продал своим знакомым масло каннабиса в крупном размере.

Также установлено, что мужчина хранил при себе в значительном размере наркотическое средство. В суде подсудимый вину не признал. Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 13 лет и 6 месяцев в колонии особого режима.

В Завитинском районе также осудили 30-летнего мужчину за приобретение и хранение без цели сбыта каннабиса. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел обстоятельства уголовного дела и наличие непогашенной судимости и назначил обвиняемому 3 года и 9 месяцев в колонии строгого режима.

Свободненский суд осудил 31-летнюю жительницу ЗАТО Циолковский. Её признали виновной в изготовлении и хранении наркотических средств в крупном размере. Суд учел обстоятельства дела и признал женщину виновной в совершении преступления.

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#криминал #суды

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    "за незаконный сбыт наркотиков"

    Придурки. Нет чтобы законно сбывать. И налоги платить. Пожадничали на оформлении, теперь пусть посидят.

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