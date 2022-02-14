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В Амурской области выбрали самый спортивный трудовой коллектив

Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов прошёл в выходные

В Амурской области выбрали самый спортивный трудовой коллектив
Фото: минспорт Амурской области

Очередной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошел в эти выходные. В нем принимали участие девять команд – представители различных коммерческих организаций и госучреждений Благовещенска, Свободного, Циолковского, Пояркова и других муниципалитетов.

Спортсмены проходили все испытания на новом оборудовании. В конце прошлого года специально для этих целей его закупил региональный центр спортивной подготовки. 1,5 миллиона рублей были выделены из областного бюджета.

— Это удобно и для судей, и для участников. Если раньше мы выполняли тот же самый пресс, нужно было держать ноги, мат постоянно уезжал, то теперь это специально оборудованная скамья, где участник может спокойно выполнять за минуту количество повторений. Также в принципе у нас для норматива сгибание и разгибание рук судьям больше не нужно сидеть на полу, они подходят к столу и спокойно следят за отжиманиями, – объяснила представитель регионального оператора ВФСК ГТО Ирина Белоусова.

Команды, состоящие из восьми человек, соревновались в отжиманиях, подтягиваниях, упражнениях на пресс, гибкости и пулевой стрельбе.

Лучшей по результатам фестиваля стала команда Судостроительного завода имени Октябрьской революции. Второе место заняла команда регионального центра спортивной подготовки, третье – БГПУ. Команда, показавшая лучший результат, представит область на всероссийском этапе фестиваля, сообщает региональный минспорт.

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    7 часов назад

    Я с первого февраля решил спортом заняться, утром отжался три раза, потом пятнадцать минут отдышаться не мог. Жена скорую помощь уже собиралась вызывать.

    Лучше я кверху пузом буду на диване валяться у телевизора с бокалом пива - здоровее буду)))

    Привет участникам соревнований!!!

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