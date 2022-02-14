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сегодня, 16:23 3

Два амурских завода станут первыми участниками нацпроекта «Производительность труда»

Предприятия впервые в регионе внедрят технологии бережливого производства

Два амурских завода станут первыми участниками нацпроекта «Производительность труда»
Фото: pixabay.com

Маслоэкстракционный завод «Амурский» в Белогорске и Амурский завод металлических конструкций в Благовещенске в этом году станут пилотными участниками национального проекта «Производительность труда» в Приамурье.

Оператором национального проекта «Производительность труда» выступает Федеральный центр компетенций. Его эксперты приступят к работе уже в марте. В течение шести месяцев они будут обучать сотрудников производства самостоятельно искать потери и повышать эффективность производственного цикла.

Технологии состоят из четырех направлений: наставничества или передачи личного опыта экспертов, обучения на рабочем месте, тренингов и дистанционного обучения на ИТ-платформе.

— Национальный проект «Производительность труда» в первую очередь рассчитан на предприятия, которые заинтересованы в увеличении прибыли и масштабировании производства. При этом эксперты объяснят, как это сделать без привлечения дополнительных инвестиций с использованием имеющихся ресурсов. Амурская область участвует в нацпроекте до 2024 года включительно. В этом году пилотными отобрано два производства, а в следующем такая возможность появится уже у 12 предприятий в приоритетных сферах. К ним относятся сферы обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и торговли, – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенёва.

Чтобы предприятию войти в программу, объём выручки от производства должен составлять не менее 400 миллионов рублей в год. Заявку на участие в проекте руководители организаций могут подать на сайте производительность.рф, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Справка АИ

Национальный проект «Производительность труда» утвержден указом Владимира Путина в 2018 году. Для реализации поставленных задач правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, включающих финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. За их реализацию отвечают Министерство экономического развития РФ и Федеральный центр компетенций. Программа действует до 2024 года включительно.

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#экономика

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Комментарии
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  • сергий караим

    сергий караим
    4 часа назад

    А премию за рационализаторское предложение будут давать?

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 часа назад

    ...Ага! Снижением расценок. Как всегда, как всегда... Много раз проходил это.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    59 минут назад

    Вношу два рацпредложения не влияющих на расценку но направленных на бережливое отношение к ресурсам:

    1. Маслоэкстракционный завод «Амурский»- утилизировать тепло от технологического процесса через систему теплообменников и направлять его на отопление производственных и вспомогательных помещений. (группа компаний Петропавловск придает этой теме огромное внимание, использует тепло от технологического процесса на отопление).

    2. Амурский завод металлических конструкций в Благовещенске -сортировка отходов по маркам стали и продажа сортового металлического лома по повышенным ценам. Предложения по покупке имеются, а вот сортировать отход при переработке металлопроката кое кому на предприятии лень.(предложения по покупке лома Ст 3 в неограниченном количестве по договорной цене от ООО БРМЗ остается в силе).

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