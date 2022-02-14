Два амурских завода станут первыми участниками нацпроекта «Производительность труда»

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Маслоэкстракционный завод «Амурский» в Белогорске и Амурский завод металлических конструкций в Благовещенске в этом году станут пилотными участниками национального проекта «Производительность труда» в Приамурье.

Оператором национального проекта «Производительность труда» выступает Федеральный центр компетенций. Его эксперты приступят к работе уже в марте. В течение шести месяцев они будут обучать сотрудников производства самостоятельно искать потери и повышать эффективность производственного цикла.

Технологии состоят из четырех направлений: наставничества или передачи личного опыта экспертов, обучения на рабочем месте, тренингов и дистанционного обучения на ИТ-платформе.

— Национальный проект «Производительность труда» в первую очередь рассчитан на предприятия, которые заинтересованы в увеличении прибыли и масштабировании производства. При этом эксперты объяснят, как это сделать без привлечения дополнительных инвестиций с использованием имеющихся ресурсов. Амурская область участвует в нацпроекте до 2024 года включительно. В этом году пилотными отобрано два производства, а в следующем такая возможность появится уже у 12 предприятий в приоритетных сферах. К ним относятся сферы обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и торговли, – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенёва.

Чтобы предприятию войти в программу, объём выручки от производства должен составлять не менее 400 миллионов рублей в год. Заявку на участие в проекте руководители организаций могут подать на сайте производительность.рф, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Справка АИ

Национальный проект «Производительность труда» утвержден указом Владимира Путина в 2018 году. Для реализации поставленных задач правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, включающих финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. За их реализацию отвечают Министерство экономического развития РФ и Федеральный центр компетенций. Программа действует до 2024 года включительно.