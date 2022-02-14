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14февраля
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сегодня, 15:11 0

Дочь Валерии частично лишилась слуха из-за тяжёлой болезни

Шена Шульгина рассказала о последствиях коронавируса

Дочь Валерии частично лишилась слуха из-за тяжёлой болезни
Фото: zen.yandex.ru

Певица Валерия в браке с продюсером Александром Шульгиным родила троих детей — дочь Анну и двух сыновей. Единственная дочь артистки пошла по стопам матери и выбрала для себя музыкальную карьеру. Недавно она рассказала о том, что едва не лишилась слуха из-за последствий коронавируса, сообщает «Вокруг ТВ».

Анна официально сменила имя и под именем Шена выпустила два мини-альбома. По словам певицы, после тяжело перенесённого коронавируса она полгода чувствовала упадок сил и депрессию. Артистка перестала появляться на публике и вынуждена была приостановить многие творческие проекты.

По словам Шены, в то время она «не жила, а существовала». Она испытывала боли в теле, сильную слабость, апатию и безразличие ко всему. Певица ходила по врачам, делала различные процедуры, но улучшений не наступало. С каждым месяцем у неё росло чувство страха, усилились панические атаки, а в какой-то момент Шена начала терять слух.

Когда она перестала слышать одним ухом, врачи диагностировали у певицы тяжёлую депрессию и глухоту первой степени. Дочь Валерии работала с психологом и принимала антидепрессанты, однако прогнозов насчет возвращения слуха ей никто не давал.

Шульгина признаётся, что была в отчаянии. Медики назначили ей лечение, чтобы остановить глухоту. Специалисты объяснили, что у неё очень мало времени на то, чтобы исправить ситуацию, иначе слух может никогда не вернуться.

Шена рассказала, что сделала всё возможное для своего здоровья и практически вернула себе слух. По её словам, «весь этот ад» она преодолела не только благодаря своему сильному характеру, но и с помощью поддержки любимых людей и поклонников.

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#COVID 19 #здоровье #шоу-бизнес

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