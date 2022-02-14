Дочь Валерии частично лишилась слуха из-за тяжёлой болезни

Анна официально сменила имя и под именем Шена выпустила два мини-альбома. По словам певицы, после тяжело перенесённого коронавируса она полгода чувствовала упадок сил и депрессию. Артистка перестала появляться на публике и вынуждена была приостановить многие творческие проекты.

По словам Шены, в то время она «не жила, а существовала». Она испытывала боли в теле, сильную слабость, апатию и безразличие ко всему. Певица ходила по врачам, делала различные процедуры, но улучшений не наступало. С каждым месяцем у неё росло чувство страха, усилились панические атаки, а в какой-то момент Шена начала терять слух.

Когда она перестала слышать одним ухом, врачи диагностировали у певицы тяжёлую депрессию и глухоту первой степени. Дочь Валерии работала с психологом и принимала антидепрессанты, однако прогнозов насчет возвращения слуха ей никто не давал.

Шульгина признаётся, что была в отчаянии. Медики назначили ей лечение, чтобы остановить глухоту. Специалисты объяснили, что у неё очень мало времени на то, чтобы исправить ситуацию, иначе слух может никогда не вернуться.

Шена рассказала, что сделала всё возможное для своего здоровья и практически вернула себе слух. По её словам, «весь этот ад» она преодолела не только благодаря своему сильному характеру, но и с помощью поддержки любимых людей и поклонников.