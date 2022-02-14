В Бурятии отчим расстрелял из ружья двух подростков, пытавшихся защитить мать

Страшная трагедия разыгралась в бурятском селе Оер в ночь на 14 февраля. Взревновавший мужчина из ружья стрелял в двух детей своей супруги, сообщает региональное управление Следственного комитета.

— В последнее время он стал проявлять признаки ревности, подозревая сожительницу в неверности. 13 февраля в вечернее время женщина по просьбе сестры направилась к ней домой, чтобы затопить печь. В это же время подозреваемый вернулся домой пьяным. Не застав сожительницу на месте, он схватил охотничье ружье и кинулся на ее поиски, – рассказали в СК.

Дети женщины, подростки 14 и 16 лет, бросились вслед за отчимом, чтобы вступиться за мать. Взрослые ругались во дворе.

— В темноте, не разглядев ребенка, спьяну приняв его за любовника, подозреваемый направил в сторону мальчика ружье и выстрелил. Заряд дроби попал потерпевшему по ногам. В этот момент женщина схватилась за ружье и попыталась его вырвать из рук пьяного сожителя. Ей на помощь пришел младший сын. Во время борьбы подозреваемый произвел еще один выстрел, которым причинил ранение ног второму мальчику, – восстановили картину происходившего следователи.

После инцидента мужчина сбежал, бросив ружьё и пытался скрыться, однако был обнаружен и задержан сотрудниками полиции. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Детей в срочном порядке госпитализировали.

— Глава Бурятии Алексей Цыденов держит на личном контроле оказание медицинской помощи детям, получившим огнестрельные ранения в Джидинском районе. В настоящий момент осуществляется медицинская эвакуация детей силами санитарной авиации, – сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Петропавловской ЦРБ подросткам оказали первую помощь, купировали шок от потери крови. Теперь их состояние стабильное, подростков, героически бросившихся на защиту матери, перевезут на вертолёте в Детскую республиканскую клиническую больницу. Там их ожидают сложные операции на ногах, бригада хирургов уже собрана и готова.