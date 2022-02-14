59-летняя Жанна Агузарова пришла на съёмки фильма в красных стрингах
Режиссёр Роман Качанов рассказал о своём опыте работы с Агузаровой
Эпатажная певица Жанна Агузарова всегда находит, чем удивить публику. Ещё в 90-е она выходила на сцену в экстравагантных нарядах, с разноцветными волосами и ярким макияжем. Недавно режиссёр Роман Качанов рассказал о своем опыте работы со звездой, пишет «Комсомольская правда».
Агузарова снялась в фильме Качанова «Марш утренней зари», который выйдет в прокат в 2022 году. В картине 59-летняя Жанна играет роль популярной певицы, которая вышла на пенсию и доживает свой век в доме престарелых.
Агузарова должна была сниматься всего один день. В новом выпуске программы «Ты не поверишь!» режиссёр рассказал, что за сутки работы певица попросила весьма умеренный гонорар — 150-200 тысяч рублей.
Однако не обошлось и без приключений. По словам Качанова, Жанна явилась на съёмочную площадку в красных стрингах и сообщила об это всем присутствующим. Агузарова считала, что «в кино так принято».
Режиссёр отметил, что 12-часовую смену артистка отработала очень ответственно. Сама певица тоже осталась довольна своим дебютом в кино.
В последнее время Агузарова редко появляется на публике. Недавно она дала в Москве сольный концерт, выступив в ночном клубе. Эпатажная певица вышла на сцену в коротких шортиках, едва прикрывавших ягодицы.
Поклонники Жанны поразились изменениям во внешности звезды. Судя по всему, она явно увеличила губы и закачала филлеры, чтобы стереть с лица следы возраста.
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