В Хэйхэ накажут жителей, не сообщивших о получении посылок и бандеролей из-за рубежа

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Согласно распоряжению штаба по борьбе с коронавирусом города Хэйхэ, все, кто получает посылки и бандероли из-за рубежа, обязаны сообщать об этом властям из-за риска распространения коронавируса через почтовые отправления. Ну, а тем, кто сообщит о сокрытии фактов получения отправлений из-за за рубежа, обещано вознаграждение.

Решение для всех жителей Хэйхэ, получающих посылки из-за рубежа, сдавать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию возникло из-за выявленного 16 января случая заражения омикроном. Власти решили, что в город вирус попал с посылкой из Канады, которая доставлялась на территорию КНР через США и Гонконг. Хоть канадская сторона и опровергла это предположение, штаб по борьбе с коронавирусом обязал всех сообщать о получении почты из-за рубежа. Это необходимо для того, чтобы упаковки бандеролей продезинфицировали сотрудники почты. Однако при вскрытии они советуют ещё и продезинфицировать содержимое, используя индивидуальные меры защиты от коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Хэйхэ выявлен один новый случай бессимптомного заболевания COVID-19. По данным местных СМИ, речь идет уже о 17 заболевших. Все заболевшие – бессимптомные пациенты. Они находятся под медицинским наблюдением в гостиницах города.

Всего в провинции Хэйлунцзян на данный момент на лечении от коронавируса находится 61 пациент, сообщает сайт biang.ru.

Справка АИ

В Хэйхэ в данный момент приостановлена работа типографии издания газеты «Хэйхэ Жибао» (сейчас газета выходит только в электронной версии), работа почты и курьерских служб, за исключением доставки внутри города.