Житель Благовещенска второй раз попался нетрезвым за рулём

Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя Благовещенска, неоднократно судимого за управление в нетрезвом виде.

Благовещенец был остановлен сотрудниками ГИБДД в октябре 2021 года. При проверке документов и освидетельствовании выяснилось, что за аналогичное преступление он был осуждён ранее с лишением прав на срок три года.

Однако это не остановило мужчину, выводов он не сделал. Сейчас ему может быть назначено лишение свободы до трёх лет с лишением прав на управление автомобилем до шести лет. Дело направлено в Благовещенский городской суд и ожидает рассмотрения, сообщает прокуратура Амурской области.