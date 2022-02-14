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сегодня, 14:39 0

Житель Благовещенска второй раз попался нетрезвым за рулём

Уголовное дело направлено в суд

Житель Благовещенска второй раз попался нетрезвым за рулём
Фото: pixabay.com

Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя Благовещенска, неоднократно судимого за управление в нетрезвом виде.

Благовещенец был остановлен сотрудниками ГИБДД в октябре 2021 года. При проверке документов и освидетельствовании выяснилось, что за аналогичное преступление он был осуждён ранее с лишением прав на срок три года.

Однако это не остановило мужчину, выводов он не сделал. Сейчас ему может быть назначено лишение свободы до трёх лет с лишением прав на управление автомобилем до шести лет. Дело направлено в Благовещенский городской суд и ожидает рассмотрения, сообщает прокуратура Амурской области.

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#дороги #закон #криминал #происшествия

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