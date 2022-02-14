Анна Калашникова надеется, что рождение ребёнка поможет ей вернуть жениха

37-летняя Анна Калашникова тяжело переживает разрыв с возлюбленным. Однако певица верит, что Иван скоро к ней вернётся.

По словам звезды, в последнее время у них были очень сложные отношения, отчего она впала в депрессию. Анна практически не спала, не ела и сильно похудела. На днях должна родить их суррогатная мама, и Калашникова надеется, что ребёнок восстановит их отношения с женихом.

При этом точно не известно, от кого забеременела суррогатная мать. По договору женщина не должна была вступать в интимные отношения со своим мужем, но нарушила правила.

Анна рассказала, что с Иваном они расстались из-за определённых обстоятельств, но при этом между ними до сих пор есть серьёзные чувства. Поэтому она надеется, что суррогатная мама их не обманула и всё-таки носит их ребёнка. Певица считает, что малыш мог бы как-то их сплотить.

По словам Калашниковой, с женихом её рассорили завистники, говорящие гадости за спиной. Ивана кто-то настроил против Анны, поэтому в их отношениях и начались проблемы.