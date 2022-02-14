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14февраля
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сегодня, 14:17 1

Благовещенцы пожаловались на залившую дорогу автомойку

Предприниматели оказались не виноваты

Благовещенцы пожаловались на залившую дорогу автомойку
Фото: очевидцы

Жители окраины Благовещенска обратились в редакцию Амур.инфо. Они рассказали, что просёлочная дорога близ поворота с улицы Театральной на Садовую оказалась залита водой.

— Это с автомойки, расположенной по соседству, воду сливают, – уверенно заявила местная жительница. – На дороге, что ведёт к переходу через железнодорожные пути, образовались наледи, вокруг огромная лужа. Не дай бог, туда полезут дети и кто-нибудь провалится.

Фото: очевидцы.

Мы обратились за комментариями в мэрию. Оказалось, что автомойка здесь совершенно не причём.

— Вода там чистая, она не с автомойки. Специалисты АКС проверяли это место, нет там и порыва. Скорее всего, здесь начали выходить на поверхность грунтовые воды. Проблема на контроле, – сообщили в мэрии.

В городской администрации отметили, что залитая водой дорожка ведёт к несанкционированному переходу через железнодорожные пути и посоветовали благовещенцам не ходить там вообще и ни в коем случае не пускать туда детей.

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#дороги #ЖКХ #мэрия

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Комментарии
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  • PIRAT1972

    PIRAT1972
    19 минут назад

    Амуринфо, заголовок вам китайцы писали?!))))))))

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