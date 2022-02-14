Благовещенцы пожаловались на залившую дорогу автомойку

Жители окраины Благовещенска обратились в редакцию Амур.инфо. Они рассказали, что просёлочная дорога близ поворота с улицы Театральной на Садовую оказалась залита водой.

— Это с автомойки, расположенной по соседству, воду сливают, – уверенно заявила местная жительница. – На дороге, что ведёт к переходу через железнодорожные пути, образовались наледи, вокруг огромная лужа. Не дай бог, туда полезут дети и кто-нибудь провалится.

Фото: очевидцы.

Мы обратились за комментариями в мэрию. Оказалось, что автомойка здесь совершенно не причём.

— Вода там чистая, она не с автомойки. Специалисты АКС проверяли это место, нет там и порыва. Скорее всего, здесь начали выходить на поверхность грунтовые воды. Проблема на контроле, – сообщили в мэрии.

В городской администрации отметили, что залитая водой дорожка ведёт к несанкционированному переходу через железнодорожные пути и посоветовали благовещенцам не ходить там вообще и ни в коем случае не пускать туда детей.