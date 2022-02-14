Администрацию амурского села заставили убрать талую воду со двора инвалида-колясочника

Проверка показала, что с 4 по 8 февраля в селе Черниговка произошёл выход на поверхность подземных вод, водой затопило улицу вместе с территорией участка, который принадлежит инвалиду.

Сотрудники прокуратуры встретились с пострадавшим жителем, уточнили характер ущерба, разъяснили порядок получения компенсации. В ходе осмотра выяснилось, что в результате разлива грунтовых вод у мужчины затоплена баня, под снегом образовался слой льда.

В то же время в администрацию района внесено прокурорское представление о непринятии мер по ликвидации последствий разлива воды, органы местного самоуправления уже приступили к ликвидации последствий, сообщает прокуратура Амурской области.