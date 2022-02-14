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сегодня, 13:29 0

Администрацию амурского села заставили убрать талую воду со двора инвалида-колясочника

Мужчина может подать заявление на компенсацию

Администрацию амурского села заставили убрать талую воду со двора инвалида-колясочника
Фото: GZT-SV

Свободненская городская прокуратура проверила опубликованную в СМИ информацию о том, что в селе Черниговка под Свободным у инвалида-колясочника в результате разлива талой воды оказался затопленным двор и постройки.

Проверка показала, что с 4 по 8 февраля в селе Черниговка произошёл выход на поверхность подземных вод, водой затопило улицу вместе с территорией участка, который принадлежит инвалиду.

Сотрудники прокуратуры встретились с пострадавшим жителем, уточнили характер ущерба, разъяснили порядок получения компенсации. В ходе осмотра выяснилось, что в результате разлива грунтовых вод у мужчины затоплена баня, под снегом образовался слой льда.

В то же время в администрацию района внесено прокурорское представление о непринятии мер по ликвидации последствий разлива воды, органы местного самоуправления уже приступили к ликвидации последствий, сообщает прокуратура Амурской области.

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#большая вода #помощь #происшествия #Свободный

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