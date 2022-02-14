Жан-Клод Ван Дамм заговорил о завершении карьеры

В основу фильма легла биография артиста. По сюжету героя Ван Дамма сбивает автомобиль, и он впадает в кому. После пробуждения он не помнит, кто он такой, и сталкивается со своими врагами, с которыми сражался в других картинах.

Сценарий для фильма написали Ник Валлелонга и Пол Слоун, а режиссёром картины стал Джереми Заг.

Изданию The Deadline актёр рассказал, что в фильме его герой не чувствует себя счастливым, потому что последние 30 лет живёт в отелях. По словам Ван Дамма, это на самом деле так и есть. Артист отметил, что они планируют привнести в картину реальные элементы из его жизни. Ван Дамм допускает, что в дальнейшем продолжит сниматься, однако не планирует возвращаться к боевикам.

Премьера What's My Name? запланирована на 2023 год.