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Жан-Клод Ван Дамм заговорил о завершении карьеры

61-летний Ван Дамм планирует уйти на пенсию

Жан-Клод Ван Дамм заговорил о завершении карьеры
Фото: factfortoon.blogspot.com

Голливудский актёр Жан-Клод Ван Дамм заговорил об уходе из кинематографа. Как сообщает ФАН, артист хочет завершить карьеру после выхода боевика What's my name?

В основу фильма легла биография артиста. По сюжету героя Ван Дамма сбивает автомобиль, и он впадает в кому. После пробуждения он не помнит, кто он такой, и сталкивается со своими врагами, с которыми сражался в других картинах.

Сценарий для фильма написали Ник Валлелонга и Пол Слоун, а режиссёром картины стал Джереми Заг.

Изданию The Deadline актёр рассказал, что в фильме его герой не чувствует себя счастливым, потому что последние 30 лет живёт в отелях. По словам Ван Дамма, это на самом деле так и есть. Артист отметил, что они планируют привнести в картину реальные элементы из его жизни. Ван Дамм допускает, что в дальнейшем продолжит сниматься, однако не планирует возвращаться к боевикам.

Премьера What's My Name? запланирована на 2023 год.

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#США #шоу-бизнес

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