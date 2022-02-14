Муж певицы Анастасии простил ей измену с Юлианом

В программе «Секрет на миллион» Владимир Зудин объяснил, почему решил простить предавшую его жену. По его словам, он сразу предполагал, что брак Анастасии и Юлиана продержится недолго. Зудин признался, что во время разлуки ему больше всего не хватало задора любимой.

Анастасия рассказала, что сама позвонила бывшему мужу после расставания с Юлианом. Певица понимает, что очень виновата перед Владимиром, и до сих пор просит у него прощения.

По словам артистки, они с Юлианом совершили большую ошибку, когда решили пожениться после почти 30 лет дружбы. По её словам, после свадьбы они оба поняли, что совершили глупость, перепутав дружбу и влюбленность.

О романе Юлиана и Анастасии стало известно в 2018 году. В 2019 году артисты поженились, но их брак продержался чуть больше года. О желании мужа с ней развестись певица узнала из эфира шоу Андрея Малахова, что стало для неё неприятным сюрпризом.

В программе Юлиан поблагодарил её за месяцы счастливой жизни, но заявил, что не может жить с диктатором. Сама Анастасия призналась, что за время брака с исполнителем очень устала от попыток стать матерью с помощью процедур ЭКО, которые оказались неудачными.

После скандального развода Анастасия и Юлиан смогли помириться, решив, что их многолетняя дружба дороже выяснения отношений. Юлиан ранее рассказывал, что сейчас они прекрасно общаются и продолжают работать вместе.