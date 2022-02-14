Юные барды из Благовещенска примут участие в XI Всероссийском фестивале авторской песни «Зеленая карета»

Большинство участников проекта живут и учатся в Благовещенске. Ребята поборются за звание победителей и участие в праздничном онлайн гала-концерте, который увидит вся страна. Трансляция состоится уже этой весной на портале «Родная культура».

Свои таланты покажут студенты и школьники Благовещенска и Амурской области: студенты БГПУ, АмГУ, аграрного, политехнического, финансово-экономического, педагогического, медицинского колледжей, колледжа сервиса и торговли, воспитанники кадетского корпуса и военно-патриотических клубов.

Одна из самых юных участников, четвероклассница Вера Заскоцкая исполнила известную песню легендарного барда Сергея Никитина на стихи поэтессы Юнны Мориц «Большой секрет для маленькой компании». А ребята средней возрастной группы Надежда Самченко, Елизавета Ковалева и Любовь Чистякова из военно-патриотического клуба «Тень» – песню родоначальника жанра «афганской» авторской песни Юрия Кирсанова «Кукушка».

Ребята участвуют в номинациях «Автор» и «Исполнитель». Тематика песен различная: авторская, бардовская, военно-патриотическая, казачья. Можно было спеть песни на стихи русских поэтов. Кто из амурчан прошел отбор, станет известно уже к концу февраля.

Амурская область по количеству поданных заявок заняла второе место в ДФО. 11 человек заявились в номинации «Автор», то есть они сами написали стихи, музыку и исполнили своё произведение.

Инициатором регионального этапа фестиваля при поддержке администрации Благовещенска и городского управления культуры выступила общественная организация «Шуми, Амур!» под руководством Евгения Еремина.