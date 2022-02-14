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сегодня, 13:19 9

Благовещенские водители получали штрафы за превышение из-за неисправной камеры

В ГИБДД рассказали, как отменить постановление

Благовещенские водители получали штрафы за превышение из-за неисправной камеры
Фото: drive2.ru

В Благовещенске и Благовещенском районе установлены стационарные и передвижные технические средства автоматической фотофиксации нарушений ПДД. Одно из них, как оказалось, работало с перебоями.

С 28 по 29 января в ходе перенастройки комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений, установленного по улице Студенческой между Игнатьевским шоссе и Загородной в Благовещенске, выявлена его некорректная работа. Постановления по делам об административных правонарушениях по статье «Превышение установленной скорости движения» оказались вынесены ошибочно.

— Лицам, в отношении которых были вынесены постановления по делам об административных правонарушениях, в вышеуказанный период времени на данном участке дороги, необходимо обратиться с письменным заявлением об отмене постановлений в по адресу: улица Пионерская, дом 206, телефон 59-48-95. Обращение возможно подать на официальном сайте МВД: www.mvd.rf, www.28.gibdd.ru, а также на едином портале www.gosuslugi.ru, – рассказали в ГИБДД.

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#дороги #жизнь

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Комментарии
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  • PRO

    PRO
    1 час назад

    ".... в вышеуказанный период времени..." И какой период времени указан выше? Январь?

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    А самим отменить штрафы в вышеуказанный период времени каких нибудь полномочий не хватает? Нужно , чтобы люди КОРЯЧИЛИСЬ, с просьбишкой обращались...

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    И ИЗВИНИТЬСЯ нужно было бы перед каждым, кому штраф пришел.

  • OT

    OT
    46 минут назад

    Очень выгодна цифровизация. Сначала штраф, а уж как потом выкрутиться из-за неполадок цифровизации штрафникам-это их проблема. Главное содрать последнее исподнее.

  • Paster

    Paster
    43 минуты назад

    Госпошлину ещё за подачу заявления оплатить не забудьте. =)

  • Друг Божий

    Друг Божий
    36 минут назад

    Вово, я попал как раз, 95 летел!!!

    А не докажешь ведь свою правоту... Как это они обнародовали!?

  • Николай К.

    Николай К.
    35 минут назад

    За сутки проехали - 1 000 авто, штраф 500 (250 по-половинке) 250 х 1 000 = 250 000 руб. Но это не точно.

  • GnOmE

    GnOmE
    23 минуты назад

    сейчас проверил - и правда. есть штраф. ни сообщения по почте небыло, и из госуслуг не пришло. в почтовом ящике тоже пусто

  • ИньИянь

    ИньИянь
    6 минут назад

    Отлично, я еще и время свое должен потратить, чтобы написать заявление. И виновных естественно нет.

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