Благовещенские водители получали штрафы за превышение из-за неисправной камеры

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В Благовещенске и Благовещенском районе установлены стационарные и передвижные технические средства автоматической фотофиксации нарушений ПДД. Одно из них, как оказалось, работало с перебоями.

С 28 по 29 января в ходе перенастройки комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений, установленного по улице Студенческой между Игнатьевским шоссе и Загородной в Благовещенске, выявлена его некорректная работа. Постановления по делам об административных правонарушениях по статье «Превышение установленной скорости движения» оказались вынесены ошибочно.

— Лицам, в отношении которых были вынесены постановления по делам об административных правонарушениях, в вышеуказанный период времени на данном участке дороги, необходимо обратиться с письменным заявлением об отмене постановлений в по адресу: улица Пионерская, дом 206, телефон 59-48-95. Обращение возможно подать на официальном сайте МВД: www.mvd.rf, www.28.gibdd.ru, а также на едином портале www.gosuslugi.ru, – рассказали в ГИБДД.