Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:48 0

В Приамурье завершились этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

Экипажи команд-победителей представят регион на третьем этапе соревнований

В Приамурье завершились этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
Фото: Министерство обороны РФ

На полигонах Восточного военного округа и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища завершились вторые этапы конкурсов Армейских международных игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Гонки многотонных машин оценивались по времени одновременного заезда трёх машин в составе подразделения. На время влияет скорость преодоления препятствий, точная стрельба и слаженность действий. За каждый промах или ошибку на маршруте экипажи отправлялись на штрафной круг.

Команды выполняли учебно-боевые задачи в тактической обстановке. Умение действовать в составе взводов в условном бою при поддержке артиллерии – проверка командиров и слаженности подразделений.

Танковые экипажи отрабатывали стрельбу закрытых огневых позиций по координатам, полученным с БЛА. В ходе упражнения расчёт беспилотника определяет координаты цели, по которым танкисты ведут огонь на большие дальности. Такая стрельба – одно из самых сложных упражнений конкурса.

Экипажи команд-победителей представят регион на третьем этапе соревнований, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Просмотров всего: 444

#жизнь

распечатать


Общество

Житель Камчатки держал подростков в своём гараже
Общество

Олимпиада–2022: плюс четыре награды в копилку сборной России
Общество

Прокуратура помогла инвалиду из Свободного, который живёт в полуразрушенном доме
Общество

Жителей города приглашают нарисовать азбуку Благовещенска
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь