В Приамурье завершились этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

Фото: Министерство обороны РФ

На полигонах Восточного военного округа и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища завершились вторые этапы конкурсов Армейских международных игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Гонки многотонных машин оценивались по времени одновременного заезда трёх машин в составе подразделения. На время влияет скорость преодоления препятствий, точная стрельба и слаженность действий. За каждый промах или ошибку на маршруте экипажи отправлялись на штрафной круг.

Команды выполняли учебно-боевые задачи в тактической обстановке. Умение действовать в составе взводов в условном бою при поддержке артиллерии – проверка командиров и слаженности подразделений.

Танковые экипажи отрабатывали стрельбу закрытых огневых позиций по координатам, полученным с БЛА. В ходе упражнения расчёт беспилотника определяет координаты цели, по которым танкисты ведут огонь на большие дальности. Такая стрельба – одно из самых сложных упражнений конкурса.

Экипажи команд-победителей представят регион на третьем этапе соревнований, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.