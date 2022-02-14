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сегодня, 12:14 0

В Тынде работник угрожал начальнику убийством

Прокуратура утвердила обвинительное заключение

В Тынде работник угрожал начальнику убийством
Фото: pixabay.com

Заместитель прокурора Тынды утвердил обвинительный документ в отношении 61-летнего гражданина, который угрожал своему руководителю убийством.

Как полагает следствие, мужчина, работавший в дорожно-строительной организации на территории вахтового посёлка в Тындинском районе, поссорился с начальником и, взяв ружьё, выстрелил в воздух, сопроводив свои действия угрозами. Потерпевший воспринял угрозы предельно реально и написал заявление в полицию.

Дело направили мировому судье по Тындинскому участку. Максимальное наказание может составлять до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #происшествия

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