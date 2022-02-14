В Тынде работник угрожал начальнику убийством

Заместитель прокурора Тынды утвердил обвинительный документ в отношении 61-летнего гражданина, который угрожал своему руководителю убийством.

Как полагает следствие, мужчина, работавший в дорожно-строительной организации на территории вахтового посёлка в Тындинском районе, поссорился с начальником и, взяв ружьё, выстрелил в воздух, сопроводив свои действия угрозами. Потерпевший воспринял угрозы предельно реально и написал заявление в полицию.

Дело направили мировому судье по Тындинскому участку. Максимальное наказание может составлять до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.