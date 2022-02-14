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В Благовещенске началась реконструкция областного Дома народного творчества

Работы будут проводиться за счёт национального проекта «Культура», рассказал Василий Орлов

В Благовещенске началась реконструкция областного Дома народного творчества
Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске началась масштабная реконструкция бывшего Дома офицеров. Территорию АОДНТ уже передали генеральному подрядчику – ООО «Строительно-эксплуатационная служба». Сумма, выделенная в рамках нацпроекта «Культура», составляет более 770 миллионов рублей.

До 14 февраля включительно здание освободят от имущества министерства культуры, после чего начнётся активная фаза работ. Здание АОДНТ уже давно нуждалось в ремонте. Планы по восстановлению объекта историко-культурного наследия начали появляться ещё в 2014 году. Суммарно на реконструкцию из федерального бюджета планируется выделить более 400 миллионов и ещё 600 – из регионального бюджета.

Работы будут идти до декабря 2024 года. В ходе реконструкции будут полностью заменены инженерные коммуникации, будет проведен ремонт помещений, лестничных пролётов, будет обновлена кровля и фасад здания, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Благодаря национальному проекту «Культура» нам удается ежегодно модернизировать учреждения в разных районах области. Так, в этом году продолжится реализация трех региональных проектов, в ходе которых будут модернизированы еще 8 библиотек. Кроме того, благодаря нацпроекту стартовала масштабная реконструкция Амурского областного Дома народного творчества. Завершить все работы на объекте подрядчик должен в декабре 2024 года, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#культура #областная власть #строительство

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