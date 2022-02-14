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14февраля
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Известного рэпера из Хакасии нашли мёртвым в Сочи

Владимира Богданова обнаружили на съёмной квартире с ножевым ранением

Известного рэпера из Хакасии нашли мёртвым в Сочи
Фото: 123ru.net

32-летний рэпер Владимир Богданов, известный в Хакасии под псевдонимом Рикосан, найден мёртвым в съёмном жилье в Сочи. У погибшего обнаружено ножевое ранение в живот. Мужчина не выходил на связь с близкими с 1 февраля, пишет «Комсомольская правда».

Хозяин квартиры, у которого рэпер снимал жилье, несколько дней не мог до него дозвониться. В итоге владелец приехал сам, но на звонки в дверь ему никто не открыл. Когда хозяин открыл квартиру своими ключами, в одной из комнат он обнаружил следы крови и тело мужчины.

Как сообщил «Комсомольской правде» – Кубань» источник в правоохранительных органах, у погибшего обнаружено ножевое ранение в живот. При этом в квартире не найдено следов посторонних людей, а входная дверь была закрыта изнутри.

В настоящее время по факту смерти Богданова проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Рэпер Рикосан прославился у себя на родине в Хакасии. Он не раз участвовал в музыкальных фестивалях и становился победителем рэперских турниров. Одно время Владимир жил в Екатеринбурге, где планировал развиваться как исполнитель.

Последние недели Богданов жил в Сочи. Говорят, что мужчина был замкнутым и не общался с соседями.

Родственники рэпера сейчас просят помощи у всех неравнодушных. Семья музыканта открыла сбор средств, чтобы перевезти тело Владимира в Абакан.

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