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сегодня, 11:23 1

Житель Камчатки держал подростков в своём гараже

Так мужчина пытался бороться с торговцами наркотиками

Житель Камчатки держал подростков в своём гараже
Фото: pixabay.com

34-летний житель города Елизово Камчатского края заподозрил подростков в торговле наркотиками и закрыл в своём гараже.

— В октябре 2021 года ранее судимый злоумышленник под предлогом беседы заманил двух молодых людей 18 и 19 лет, а также трёх несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет в принадлежащий ему гараж, где удерживал без их согласия не менее двух часов, при этом причинил потерпевшим телесные повреждения, – рассказали в краевом управлении СКР.

Через два дня после случившегося мужчина продержал в гараже не менее часа 17-летнего подростка.

— Подозреваемый пояснил, что своими действиями хотел заставить компанию перестать сбывать наркотические средства на территории муниципального района, – добавили в СКР.

Подозреваемого отправили под домашний арест. Уголовное дело передано в следственное подразделение из органов полиции по решению прокурора, сообщает ИА «Кам 24». В полиции также проверят информацию о распространении подростками наркотических веществ.

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#жизнь #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    2 часа назад

    Очередная педерастия от государства: за торговлю наркотой может наказывать только само государство - монополия, понимаете ли.

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