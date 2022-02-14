Олимпиада–2022: плюс четыре награды в копилку сборной России

Фото: Олимпийский комитет России

В девятый медальный день Олимпиады в Пекине сборная России выиграла четыре награды.

Золото команде принесла мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова.

Серебро на дистанции 500 метров взял шорт-трекист Константин Ивлиев. Биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования. Ангелина Голикова стала третьей в конькобежном спорте на дистанции 500 метров.

В копилке команды сборной России четыре золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград. По общему числу медалей мы поднялись на второе место в неофициальном зачёте, сообщает Олимпийский комитет России.

14 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграют четыре комплекта медалей. В понедельник состоятся соревнования по фигурному катанию, бобслею, фристайлу, прыжкам с трамплина.