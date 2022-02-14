Амурчане могут задать вопросы об исполнении федерального законодательства

Во время эфира прокурор и главный следователь области ответят на вопросы о соблюдении законодательства при расследовании уголовных дел, рассмотрении уголовных, гражданских, административных дел в судах.

Какие это могут быть вопросы? Например, длительная невыплата работникам заработной платы или как обжаловать решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Куда сообщить, если знаете о чьем-то намерении совершить преступление? Или вам стало известно о факте коррупции, превышении или злоупотреблении своими полномочиями должностным лицом?

Пишите свои вопросы в комментариях на нашем аккаунте в Instagram и подключайтесь к трансляции 18 февраля в 10:00, чтобы услышать ответы на них.

Важно!

В связи с тайной следствия обращения о расследовании конкретных уголовных дел необходимо направлять непосредственно в надзорный орган или Следственный комитет.