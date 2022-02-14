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сегодня, 07:59 1

Амурчане могут задать вопросы об исполнении федерального законодательства

В Instagram состоится прямой эфир

Амурчане могут задать вопросы об исполнении федерального законодательства
Фото: pixabay.com

Прокурор Амурской области Александр Бучман и руководитель следственного управления по области Станислав Белянский выйдут в прямой эфир в Instagram сразу с четырёх площадок: @tsur_28, @prokamur, @amursledcom и @amur.info.

Во время эфира прокурор и главный следователь области ответят на вопросы о соблюдении законодательства при расследовании уголовных дел, рассмотрении уголовных, гражданских, административных дел в судах.

Какие это могут быть вопросы? Например, длительная невыплата работникам заработной платы или как обжаловать решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Куда сообщить, если знаете о чьем-то намерении совершить преступление? Или вам стало известно о факте коррупции, превышении или злоупотреблении своими полномочиями должностным лицом?

Пишите свои вопросы в комментариях на нашем аккаунте в Instagram и подключайтесь к трансляции 18 февраля в 10:00, чтобы услышать ответы на них.

Важно!

В связи с тайной следствия обращения о расследовании конкретных уголовных дел необходимо направлять непосредственно в надзорный орган или Следственный комитет.

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#закон

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Комментарии
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  • OT

    OT
    4 часа назад

    Ой да кто спросит с губера за незаконное применение пиар-кода на доступ к товар ам в магазинах? Нарушение вообще Конституционных прав граждан инициировано самими властями. Разве об этом кто станет говорить? Сразу востребуют доказательства, а граждане не следаки, чтоб эти доказательства добывать. И конечно осудят.

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