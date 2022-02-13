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13февраля
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сегодня, 18:28 0

В Амурской области выявлено 1439 новых случаев коронавируса

Умерло два пациента

В Амурской области выявлено 1439 новых случаев коронавируса
Фото: pixabay.com

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области в течение последних суток в регионе выявлено 1 439 новых случаев коронавирусной инфекции.

— Из них не привиты против COVID-19 1 147 человек. Темп прироста за последние сутки – 2,1 %. У 1 420 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (97 %), у 18 – в виде пневмонии (2 %), у 1 – в бессимптомной форме (1 %), – уточняют в ведомстве.

За те же сутки, по данным портала Стопкоронавирус.рф, выздоровело 63 пациента, двое умерло.

С момента начала пандемии в Приамурье выявлено 68 929 случаев COVID-19, выздоровел 59 041 пациент, 703 умерло.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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