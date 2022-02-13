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13февраля
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сегодня, 19:29 0

На льду Зеи в Благовещенске прошли соревнования по дрифту

Состоялся второй этап Кубка города Благовещенска

На льду Зеи в Благовещенске прошли соревнования по дрифту
Фото: @komandor_blg

В затоне яхт-клуба «Командор» в Благовещенске состоялся второй этап Кубка города Благовещенска по дрифту Drift Cup 22.

В номинации Tanso победителем квалификационных заездов стал Eгор Кудрявский, сообщают организаторы соревнований.

В личном зачёте:

1 место – Владимир Вегеря;

2 место – Денис Зайцев;

3 место – Илья Юшков.

«Соревнования проводятся при поддержке администрации города Благовещенска и управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации», – уточняют организаторы гонок.

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