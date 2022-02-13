На льду Зеи в Благовещенске прошли соревнования по дрифту

В затоне яхт-клуба «Командор» в Благовещенске состоялся второй этап Кубка города Благовещенска по дрифту Drift Cup 22.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яхт-клуб ,,Командор’’ (@komandor_blg) В номинации Tanso победителем квалификационных заездов стал Eгор Кудрявский, сообщают организаторы соревнований. В личном зачёте: 1 место – Владимир Вегеря; 2 место – Денис Зайцев; 3 место – Илья Юшков. «Соревнования проводятся при поддержке администрации города Благовещенска и управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации», – уточняют организаторы гонок.

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