На льду Зеи в Благовещенске прошли соревнования по дрифту
Состоялся второй этап Кубка города Благовещенска
В затоне яхт-клуба «Командор» в Благовещенске состоялся второй этап Кубка города Благовещенска по дрифту Drift Cup 22.
В номинации Tanso победителем квалификационных заездов стал Eгор Кудрявский, сообщают организаторы соревнований.
В личном зачёте:
1 место – Владимир Вегеря;
2 место – Денис Зайцев;
3 место – Илья Юшков.
«Соревнования проводятся при поддержке администрации города Благовещенска и управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации», – уточняют организаторы гонок.
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